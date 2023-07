Gianluca Scamacca è uno degli obiettivi in attacco nel taccuino dell’Inter. E nelle ultime ore sembra aver ripreso quota. Lo riporta Sky Sport, che sottolinea come i nerazzurri starebbero ragionando su una possibile offerta per l’attaccante della Nazionale.

Per acquistare il cartellino del giocatore, però, servirebbe una cifra intorno ai 18-20 milioni di euro. Questa la richiesta del West Ham per liberare Scamacca a titolo definitivo.

L’opinione di Passione Inter

Il ritorno di fiamma di Scamacca nella stessa giornata in cui si è fatta più calda la pista Beto, dimostra come l’Inter stia valutando diverse opzioni per il proprio attacco, ma l’idea sembra essere quella di un centravanti fisico. Anche perché Balogun ha un costo molto alto e non è detto che i nerazzurri siano pronti a investire circa 40 milioni di euro.