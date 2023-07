Inter-Al-Nassr, dove vedere l’amichevole: diretta tv e streaming

Dove vedere Inter-Al-Nassr in diretta TV e streaming

L’Inter è in tournée in Giappone fino al 1° agosto. Gli uomini di Inzaghi sono pronti ad affrontare la prima delle due amichevoli in terra asiatica, contro l’Al-Nassr degli ex Telles e Brozovic, e di Cristiano Ronaldo, allo stadio Nagai di Osaka, Sarà il primo test realmente probante per i nerazzurri, alla ricerca di segnali positivi.

Il calcio d’inizio sarà intorno alle 19.20, orario locale, le 12.20 italiane.

Informazioni utili per seguire Inter-Al-Nassr

Inter-Al-Nassr sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite).

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inter-Al-Nassr, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Noi di Passione Inter saremo in diretta dalle ore 11.45 sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Milan-Inter in diretta insieme a voi!