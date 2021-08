FootyHeadlines – La nuova terza maglia dell’Inter: il logo cambia colore

Sarà questa, con ogni probabilità, la nuova terza maglia di gioco dell'Inter

Il sito footyheadlines.com conferma le indiscrezioni degli ultimi mesi sulla terza maglia dell' Inter : una rivoluzione completa. Un colore unico, il nero, con una banda centrale multicolor (arancione, verde, rosso e giallo), così come il logo che non mantiene i colori originali. La banda centrale forma una striscia orizzontale che ricorda la maglia di trasferta della stagione 1990/1991 .

Non si tratta della maglia ufficiale ma il sito footyheadlines.com, specializzato in divise di calcio, difficilmente si allontana di molto dalla versione poi messa in commercio. Sarà, con ogni probabilità, quindi questa la terza maglia della squadra di mister Inzaghi. Un esperimento totale, vi piace?