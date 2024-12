Test decisivo per Acerbi: Inzaghi ha fissato un obiettivo

Sono trascorsi esattamente 17 giorni dal nuovo infortunio muscolare accusato da Francesco Acerbi in avvio di match contro il Verona. Il difensore, che ha leggermente posticipato il suo rientro in campo, ha fatto registrare degli ottimi passi in avanti nell’ultima sessione di allenamento.

Il difensore si è allenato parzialmente in gruppo ed ha lavorato a buon ritmo senza avvertire dolore. Ciò significa che, qualora dovesse mostrare buone sensazione anche nel test decisivo in programma nella seduta odierna, Acerbi verrà convocato per la trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

In virtù dell’assenza di Pavard, per Simone Inzaghi questa è sicuramente un’ottima notizia. Nonostante la possibile convocazione in Germania, però, il vero obiettivo del difensore è Lazio-Inter di lunedì 16 dicembre: Inzaghi, come riportato da La Gazzetta dello Sport quest’oggi, lo vorrebbe schierare dal primo minuto contro la sua ex squadra.