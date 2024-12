Leverkusen-Inter, titolare a RISCHIO: “E’ un mistero”

Neanche il tempo di godersi i tre punti conquistati con un’ottima vittoria in casa sul Parma che per l’Inter è già tempo di preparare il prossimo match. I nerazzurri, infatti, dovranno immediatamente tornare in campo nel match in programma martedì sera in Champions League contro il Bayer Leverkusen.

L’Inter di Simone Inzaghi, reduce da quattro vittorie consecutive dopo il pareggio all’esordio nel nuovo formato contro il Manchester City, non ha ancora incassato reti e si trova al secondo posto della classifica unica alle spalle solamente del Liverpool. Un successo, a due giornate dalla fine di questa prima fase, aumenterebbe di molto le chance di approdare agli ottavi senza passare dai playoff.

Prima, però, la formazione nerazzurra dovrà superare l’ostacolo Bayer Leverkusen, squadra molto pericolosa specialmente in ambito europeo. Una formazione, quella allenata da Xabi Alonso, che sicuramente dovrà fare a meno dell’infortunato Boniface. Dubbi, invece, sul possibile recupero in extremis di Patrik Schick.

L’attaccante ceco è rimasto in tribuna a guardare i suoi compagni nella vittoria di ieri per 2-1 ai danni del St. Pauli. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, però, sulle condizioni dell’ex Roma “per ora sembra aleggiare un mistero che sa anche un po’ di pretattica”. Un suo recupero cambierebbe il volto di un attacco in cui Wirtz negli ultimi tempi è stato costretto a fare gli straordinari.