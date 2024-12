Inter, novità Bastoni: come sta dopo l’infortunio

Giungono aggiornamenti da Appiano Gentile in merito alle condizioni di Alessandro Bastoni. Il centrale dell’Inter, uscito per precauzione lo scorso venerdì nelle ripresa del match con il Parma, aveva accusato un leggero fastidio ai flessori.

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro dovrebbe rimanere fuori dai titolari per la sfida contro il Bayer Leverkusen. Per quanto riguarda il fastidio accusato, però, non filtra alcun tipo di preoccupazione da Appiano Gentile, dove ieri Bastoni ha regolarmente svolto il lavoro di scarico con i compagni impiegati venerdì.

Il difensore continuerà dunque a lavorare in gruppo e verrà dunque convocato per la trasferta di Champions League in programma martedì contro il Leverkusen.