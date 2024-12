Difensori dell’Inter i migliori al mondo: due statistiche lo confermano

Si è parlato molto in questo inizio di stagione della difesa dell’Inter, con qualche gol di troppo subito in campionato e una solidità che non è parsa essere la stessa della scorsa stagione. Al netto dello sfortunato autogol di Darmian, il trend sembra essere cambiato da alcune settimane.

Inoltre, se si guarda alle statistiche dei singoli in fase di possesso si scoprirà come i difensori nerazzurri siano i migliori al mondo in alcune stastistiche. Due in particolare: come riportato da DataMB, De Vrij è il difensore con la più precisione nei passaggi al mondo; mentre Bastoni è il difensore che ha più effettuato più passaggi chiave nei 90 minuti primi 7 campionati europei.