CdS – Oggi test ad Appiano contro l’As Vis Nova Giussano: occhi su Vidal e Vecino

L’Inter continua a preparare ad Appiano il derby in programma domenica pomeriggio a San Siro contro il Milan. Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi è in programma un allenamento congiunto con con l’As Vis Nova Giussano, formazione di Serie D.

Un test per mettere minuti nelle gambe, soprattutto per chi ha giocato poco fin qui. E’ chiaro che gli occhi saranno tutti puntati su Vidal: da capire se il centrocampista cileno prenderà parte alla partitella. C’è attesa anche per vedere all’opera Matias Vecino.

