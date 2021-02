Sono passati 10 lunghissimi anni dall’ultimo derby di Milano che metteva in palio una grande fetta di scudetto. In tutto questo tempo, Inter e Milan hanno faticato tanto, tra pochi alti e moltissimi bassi. Domenica pomeriggio però, la stracittadina in programma a San Siro, torna a mettere sul piatto tre punti pesantissimi per la lotta al vertice della classifica.

