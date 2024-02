Thuram scherza su Lautaro: “Deve ridere di più. Mi prende in giro”

Nel corso della sua lunga intervista al Corriere della Sera, Marcus Thuram ha spesso anche due parole su Lautaro Martinez, scherzando sul suo compagno di reparto e sul loro carattere, all’apparenza contrapposto.

Alla domanda se dovesse diventare più “cattivo” come Lautaro, invece di essere sempre sorridente, l’attaccante francese ha risposto ridendo: “No. Forse è Lautaro che dovrebbe sorridere un po’ di più!”.

Thuram ha poi raccontato come il capitano nerazzurro lo prenda spesso in giro per la finale del Mondiale in Qatar, persa dalla Francia ai rigori contro l’Argentina. “Mi prende in giro tutti i giorni” ha rivelato il francese.