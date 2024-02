Il report sui costi e i ricavi sorride all’Inter. UEFA: “Conti ok”

I conti dell’Inter convincono la UEFA. Questo è quanto emerso dall’analisi del report ‘The UEFA European Club Finance and Investment Landscape’, fatta da Calcio&FInanza. Il documento si concentra sulla situazione economica finanziaria di 700 club delle prime divisioni del calcio continentale.

Da prendere in considerazione, in particolare, è la classifica del rapporto costi-ricavi nelle ultime stagioni. I nerazzurri nel 2023, hanno subito un ridimensionamento in questo senso, con una percentuale del 60%, inferiore del 7% rispetto al 2022.

L’Inter, presente nella classifica dei 20 club che hanno costi più alti, è all’8° posto, con una riduzione sensibile, che la posizionano al di sotto di quella che è definita la percentuale di rischio da parte della UEFA.