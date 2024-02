Diego Simeone si ritrova a fare i conti con un altro possibile forfait in vista della gara d’andata degli ottavi di Champions League contro l’Inter, in programma martedì 20 febbraio a San Siro.

L’Atletico Madrid, infatti, dovrà già fare a meno di Alvaro Morata per la partita di Milano e rischia di perdere un altro pezzo: si tratta del difensore Gabriel Paulista, anche lui uscito ammaccato dalla trasferta di Siviglia nell’ultima giornata di Liga. Il brasiliano ha rimediato un colpo nella zona addominale e, visto il persistere del dolore dopo alcuni giorni, il club spagnolo ha deciso di sottoporlo ad esami più approfonditi, diramando successivamente una nota ufficiale.

“Gabriel Paulista ha riportato una grave contusione nella zona addominale domenica scorsa durante la partita contro il Siviglia. Dopo aver valutato che l’evoluzione non era soddisfacente, lo staff medico del club ha effettuato degli accertamenti presso l’ospedale Vithas di Aravaca, rilevando una lesione muscolare post-traumatica alla parete addominale“.

Il giocatore salterà sicuramente la gara di sabato contro il Las Palmas ed è da ritenersi in forte dubbio per il faccia a faccia con l’Inter. Al pari di Morata, comunque, non dovrebbero esserci problemi per la gara di ritorno (mercoledì 13 marzo a Madrid).