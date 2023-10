Torino-Inter, 9a giornata del campionato di Serie A, rappresenterà una prima volta in stagione per i nerazzurri, che scenderanno in campo con una divisa inedita.

Per motivi cromatici, infatti, la squadra di Inzaghi, completerà la consueta maglia da trasferta bianca, banda nerazzurra,m con dei pantaloncini di colore azzurro, mai visti prima d’ora. I calzettoni, invece, saranno bianchi, come consuetudine.