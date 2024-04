Trevisani: “Inzaghi perse il derby 2022 per far contenti due giocatori”

Ospite del podcast Taconazo, Riccardo Trevisani ha parlato di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter che secondo il giornalista ha cambiato le sue modalità di gestione della rosa durante i suoi anni a Milano. Queste le sue dichiarazioni, che prendono spunto dal cambio di Lautaro per Sanchez effettuato dal tecnico piacentino contro l’Empoli.

“Due anni fa Lautaro non sarebbe stato sostituito, oggi sì. Due anni fa l’Inter perde il derby per far contenti Sanchez e Vidal: entrano in campo due semi “ex giocatori” che non dovevano entrare, l’Inter esplode, il Milan vince il derby e poi lo scudetto. Fu un errore e dagli errori si impara: Inzaghi non lo farà mai più nella sua vita. Quest’anno, per esempio, in Inter-Roma Inzaghi non ha fatto cambi finché non ha fatto gol. Le riserve di solito sono peggio dei titolari, quindi la squadra peggiora. L’Inter ha dominato, la Roma non ha superato la metà campo, segna Thuram e dopo si fanno i cambi. Ma dopo”.