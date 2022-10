Trevisani all’attacco su Inzaghi e Handanovic: “La squadra si è rotta ormai”

"Inzaghi ha una gestone vecchi-giovani che non è meritocratica. Vidal giocava mezz'ora tutte le partite e passeggiava in campo. Asllani per fare mezz'ora ci ha messo 9 partite. L'Inter poi si era già persa dopo il Derby perso a febbraio, non era già più squadra. Si è ripresa da sola per i capelli, ma l'Inter si è rotta l'anno scorso. Ha perso tutte le partite stagionali in cui ha affrontato un avversario appena decente. Senza dimenticare poi la questione portiere: si sceglierà prima o poi il titolare o no? Handanovic è un portiere che ormai non para più nulla a meno che non gli tirino addosso. Se non gli tirano addosso è goal. E dice pure che lui è la soluzione, non il problema".