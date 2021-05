Tronchetti Provera: “Pirelli-Inter? Dopo 26 anni rimane il legame. Il finanziamento è una buona notizia”

L'amministratore delegato della nota azienda italiana è ottimista per il futuro del club

Dopo aver annunciato la scorsa settimana il rinnovo per altri tre anni con Pirelli, seppur in un ruolo decisamente ridimensionato rispetto al passato confermando la scomparsa del marchio come main sponsor sulle maglie, questo pomeriggio l'amministratore delegato Marco Tronchetti Provera è tornato sul legame con i colori nerazzurri. Da grande tifoso dell'Inter, il manager italiano ai microfoni di GR Parlamento ha poi sottolineato l'importanza del finanziamento chiuso dal club con Oaktree pochi giorni fa. Queste le sue parole: