Dalla Spagna – Il Chiringuito avvisa l’Inter: “E’ arrivata l’ora di Conte al Real Madrid”

Il tecnico leccese viene accostato nuovamente alla panchina dei blancos

Come anticipato nelle ultime ore, quella di oggi dovrebbe essere una giornata chiave per il futuro di Antonio Conte all'Inter. Il tecnico leccese ha in programma il vertice con il presidente Steven Zhang e tutta la dirigenza al gran completo, per fare un punto della situazione sulla crescita del progetto e decidere se rimanere o meno ancora un'altra stagione ad Appiano Gentile. Dalla Spagna, però, in nottata il Chiringuito ha accostato il nome dell'allenatore nerazzurro ancora una volta alla panchina del Real Madrid come possibile sostituto di Zinedine Zidane.