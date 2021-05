Social – Lukaku-Ibrahimovic, nuovo botta e risposta: BigRom posta un cappuccino dopo l’ultima provocazione

Non finisce mai la sfida a distanza tra i due ex compagni di squadra

Sembra esser diventata una lotta eterna quella tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic dopo le scintille delle ultime due stagioni. All'ennesima provocazione di Zlatan Ibrahimovic, che nelle scorse ore aveva postato l'immagine di un cappuccino in cui veniva raffigurato con le braccia al cielo dinnanzi allo sfondo del Duomo quasi a proclamarsi vero re della città di Milano, il centravanti belga non si è fatto attendere postando anche lui su Instagram il suo volto su una tazza.

Tra i due di certo non scorre buon sangue, dopo i messaggi a distanza che si son lanciati negli ultimi mesi e che hanno toccato il momento più delicato nel faccia a faccia del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, quando Ibrahimovic fece perdere le staffe a Lukaku con delle frasi rivolte alla madre Adolphine sui presunti riti voodoo. Da allora, come non mai, i due attaccanti hanno ricominciato a lanciarsi provocazioni sui social senza mai citarsi direttamente. Questo era stato il cappuccino postato da Ibrahimovic: