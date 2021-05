GdS – Inter, oggi il vertice Conte-Zhang: tutti i dubbi dell’allenatore

L'allenatore leccese consegnerà una lista di sette calciatori intoccabili

E' giunto il tanto atteso giorno del confronto tra Antonio Conte e Steven Zhang. I due grandi protagonisti del ritorno allo scudetto dell' Inter si vedranno presumibilmente questo pomeriggio in un faccia a faccia che coinvolgerà anche alcuni dei dirigenti nerazzurri, tra cui Marotta, Antonello Ausilio e Zanetti. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport questa mattina, restano parecchi dubbi nella testa dell'allenatore leccese anche se le speranze che possa rimanere di certo non mancano all'interno dell'ambiente nerazzurro.

Fondamentalmente, ciò che Conte vorrà capire riguarda la capacità del club di poter far crescere ulteriormente il progetto. Il tecnico non ha alcuna intenzione di dover trascorrere un'estate in attesa di dover cedere alcuni dei pezzi pregiati della sua squadra, anzi vorrebbe puntellare la rosa per partire da favorito in vista del prossimo campionato ed avere la possibilità di migliorarsi in Champions League. Tra gli intoccabili della sua lista vi saranno ben sette calciatori: de Vrij, Skriniar, Bastoni, Hakimi, Barella, Lukaku e Lautaro.