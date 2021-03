Tronchetti Provera: “Inter e Milan in testa? Positivo, ma ora siamo felici di essere primi”

Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato del gruppo Pirelli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport e si è detto soddisfatto del percorso intrapreso quest’anno dall’Inter traghettata da Conte.

Tracciando un paragone tra le sue due grandi passioni, la vela e il calcio, Provera ha mostrato grande felicità per gli ottimi risultati raggiunti su entrambi i fronti: “La vela ha la grande capacità di unire, a differenza del calcio che nel week-end, durante le partite, divide. Se noi dell’Inter, a livello di prestazioni, andiamo meglio del Milan gioiamo. Per superarli sono trascorse un po’ di settimane. Il lato positivo è che entrambe le milanesi siano in testa in Serie A”.

VERSO TORINO-INTER, SI FERMA KOLAROV: LE ULTIME DA APPIANO >>>