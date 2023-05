Ts – Clima Derby anche tra dirigenze: gelo tra Zhang e Cardinale

Inter-Milan sarà uno dei Derby più importanti degli ultimi 20 anni e la tensione in campo sarà altissima. Tuttavia, anche fuori dal campo non sembra esserci un clima serenissimo, con i rapporti tra le due dirigenze, in particolare tra i due presidenti, Steven Zhang e Gerry Cardinale, che sembrano inasprirsi sempre più.

Come riporta Tuttosport, infatti, non si terrà oggi il consueto pranzo pre-partita tra le dirigenze, previsto abitualmente a livello UEFA. Una tradizione che il Milan ha abbandonato da quando è tornato in Champions League, tanto che all’andata non ci fu alcun convitto, ma che l’Inter, invece, segue abitualmente. Tuttavia, oggi non proseguirà.

L’ennesima riprova del rapporto non idilliaco tra i numeri uno dei due club milanese, che non si sono mai parlati pubblicamente da quando Cardinale è presidente. Anche la scorsa settimana, presenti entrambi allo stadio, si sono bellamente ignorati. E, sempre secondo Tuttosport, non risulterebbero telefonate private.

I motivi? Il quotidiano torinese ne ipotizza due: il primo sarebbe geopolitico, legato al rapporto non sereno tra Cina e Stati Uniti; il secondo, più concreto, sul cambio di strategia di Cardinale in merito allo stadio. Il Milan ora vorrebbe proseguire in solitaria, infastidendo Zhang, che con Elliott, la precedente proprietà rossonera, aveva invece lavorato molto al progetto congiunto.

L’opinione di Passione Inter

Il progetto stadio sta incontrando molte difficoltà e, pertanto, è più logico credere che sia questo uno dei motivi della tensione tra Zhang e Cardinale. Negli ultimi anni, il rapporto tra le dirigenze di Inter e Milan era stato sempre abbastanza sereno, mentre negli ultimi mesi si sta improvvisamente facendo sempre più teso. Il Derby di stasera decide molto della stagione delle due squadre, ma, in questo clima, si carica di ulteriore importanza.