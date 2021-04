TS – Inter-Sassuolo, sorriso nerazzurro: a San Siro c’è Marotta! Mancava dal derby di ritorno

Il dirigente nerazzurro potrà assistere alla gara dopo la guarigione dal COVID-19

Un enorme sorriso per ciò che viene prima di tutto: la salute. E l'Inter - come si legge dalle colonne di Tuttosport - si prepara a riaccogliere tra le proprie virtuali braccia il proprio direttore generale Giuseppe Marotta. Il dirigente nerazzurro era stato testato positivo per il COVID-19 ormai diverse settimane fa e, dopo un ricovero in ospedale, oggi è pronto a tornare a San Siro per assistere con il resto della dirigenza interista alla partita contro il Sassuolo.