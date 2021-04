Inter-Sassuolo, Handanovic (DAZN): “La difesa è la chiave del successo”

Le parole del capitano nerazzurro nel pre-partita

Una partita chiave per il futuro della stagione. A San Siro arriva il Sassuolo di Roberto De Zerbi per affrontare l'Inter di Antonio Conte, nel match valido per il recupero della giornata 28. Ai microfoni di DAZN ha parlato così il calciatore nerazzurro Samir Handanovic: "Con il Sassuolo all'andata è arrivata la svolta? Penso che la solidità difensiva sia la conseguenza dell'atteggiamento difensivo di tutta la squadra. Quella partita è di tanti mesi fa, noi dobbiamo dimostrare ogni volta, ogni partita ed ogni allenamento. La fase difensiva è una delle chiavi del successo".