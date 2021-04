Inter-Sassuolo, Marotta (Dazn): “Sto bene, esperienza pesante. Quando ho rivisto Conte…”

Prima del fischio d’inizio di Inter-Sassuolo, recupero della 28a giornata di Serie A, Beppe Marotta, tornato finalmente a San Siro dopo essersi negativizzato, si è concesso ai microfoni di Dazn per presentare la partita, parlare della...

Prima del fischio d'inizio di Inter-Sassuolo , recupero della 28a giornata di Serie A, Beppe Marotta , tornato finalmente a San Siro dopo essersi negativizzato, si è concesso ai microfoni di Dazn per presentare la partita, parlare della malattia ormai alle spalle e fare il punto sulla stagione nerazzurra.

Ecco le sue parole: "Sto bene, sono in ripresa dopo un'esperienza pesante. Ringrazio gli operatori sanitari, è un'esperienza che segna ma insegna".

Il legame con il mondo Inter: "Ho mantenuto i contatti con tutta la società, ho seguito tutto. Non posso non essere felice per quello raccolto fin qui".