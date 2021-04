Inter-Sassuolo, Lukaku è una garanzia a San Siro: primo gol di testa in campionato

L'attaccante belga ha segnato 11 volte su 14 in casa

L'attaccante belga ha sfruttato al meglio un assist al bacio di Young e ha sbloccato il match, anticipando il proprio marcatore e non lasciando scampo a Consigli. Come riportato da Opta, Lukaku è andato in gol 11 volte su 14 a San Siro in campionato: numeri da record per Big Rom.