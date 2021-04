Inter-Sassuolo, giallo per Barella. Era diffidato: salterà la sfida contro il Cagliari

Il centrocampista di Conte salterà la sfida contro la sua ex squadra

Nicolò Barella salterà per squalifica Inter-Cagliari, match in programma domenica a pranzo a San Siro. Il centrocampista nerazzurro, diffidato, è stato ammonito contro il Sassuolo al minuto 17' per un intervento in ritardo.

L'azzurro salterà così la sfida contro la sua ex squadra, valida per la 30a giornata di Serie A. Un nuovo imprevisto per Conte, che però recupererà Bastoni e Brozovic, out contro il Sassuolo per squalifica.