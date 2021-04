Inter-Sassuolo, la moviola: furia De Zerbi sul 2-0 di Lautaro. Manca almeno un rigore a Conte

Gli episodi principali di moviola da San Siro

A San Siro si gioca Inter-Sassuolo, recupero della 29a giornata di Serie A. Passione Inter vi fornisce in diretta testuale la moviola LIVE del match diretto dall'arbitro Irrati .

85' REGOLARE IL 2-1 DEL SASSUOLO: Hakimi perde palla, non c'è fallo su Young e Traoré accorcia le distanze.

67' FURIA SASSUOLO SUL 2-0 DI LAUTARO - Vibranti proteste del Sassuolo sul raddoppio di Lautaro Martinez. L'azione parte dall'area di rigore nerazzurra con De Vrij che trattiene Raspadori. La maglia si allunga parecchio, dopo un check del Var l'arbitro non dà il rigore e conferma il gol dell'Inter, ma ci poteva stare l'inversione della decisione.

60' - Rischia Young , ma il suo tocco di mano è fuori dall'area di rigore: punizione per il Sassuolo e cartellino giallo per l'esterno nerazzurro.

45' - Skriniar cade in area di rigore neroverde per un contatto con Djuricic. Irrati non dà il rigore ai nerazzurri, ma il contatto è dubbio e il rigore poteva starci.