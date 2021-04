Inter-Sassuolo, Handanovic (Inter TV): “Partita che nasconde insidie, ma vediamo l’obiettivo più vicino”

Le impressione dell'estremo difensore nel pre-partita di San Siro a pochi minuti dal fischio d'inizio

Grande opportunità per l'Inter questo pomeriggio nel recupero della 28esima giornata contro il Sassuolo. La formazione allenata da Antonio Conte sa bene che in caso di successo potrebbe andare a +11 sul Milan in classifica e fermo al secondo posto, indirizzando una volta per tutte in proprio favore la corsa scudetto. Tante assenze sia da una parte che dall'altra, con la squadra nerazzurra costretta a rinunciare agli squalificati Bastoni e Brozovic e agli infortunati Perisic e Kolarov.