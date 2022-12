TS – Inter, Zhang chiede delle cessioni: servono 60 milioni di euro

L' Inter ha bisogno di fare cassa entro il 30 giugno. E non tramite plusvalenze. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport. Secondo il giornale, Zhang avrebbe dato mandato ad Ausilio e Marotta di ricavare almeno 60 milioni di euro dal mercato. L'obiettivo è arrivare a questa cifra sacrificando un solo big.

Il prescelto, come già emerso negli ultimi giorni, dovrebbe essere Denzel Dumfries . L'Inter vorrebbe cederlo ora, ad almeno 60 milioni di euro , e tenerlo in prestito fino a giugno. Tuttavia, l'operazione sembra essersi arenata e l'obiettivo è cederlo direttamente a stagione finita.

Per arrivare alla cifra necessaria, inoltre, l'Inter si aiuterà anche attraverso la cessione di altri giocatori, tra i quali quelli attualmente in prestito in altre squadre. I due dai quali si potrebbe pensare di incassare di più sono Lazaro e Sensi.