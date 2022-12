TS – Inter-Juventus, doppio derby di mercato: sfida per Smalling e Thuram

Il derby d'Italia è pronto a riaccendersi fuori dal campo. Per due volte. Inter e Juventus , infatti, hanno lo stesso, duplice obiettivo: un difensore e un attaccante, entrambi a parametro zero. Si tratta di Chris Smalling e Marcus Thuram . Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport.

Diverso, invece, il caso di Marcus Thuram. L'attaccante del Borussia Moenchengladbach, in scadenza questa estate come Smalling, è cercato anche dal Bayern Monaco (negli scorsi giorni però si è parlato di un ripensamento dei bavaresi). Proprio per questo motivo, l'Inter vorrebbe anticipare la concorrenza, per portarlo in nerazzurro già a gennaio.