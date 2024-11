Tuttosport ammette: “L’Inter meritava un rigore”

Inter-Venezia è stata una partita tiratissima, soprattutto per colpa dei nerazzurri che hanno dilapidato una quantità colossale di occasioni da gol, fino al brivido finale con gol annullato a Sverko per fallo di mano.

Nel corso della partita, ci sono stati tanti altri episodi arbitrali che hanno richiesto l’intervento del Var Marini a supporto dell’arbitro Ferrieri Caputi. Fra questi, un gol annullato a Henrikh Mkhitaryan e un rigore non concesso per fallo di mano su un tiro di Mehdi Taremi, in entrambi i casi per fuorigioco.

L’episodio che fa più discutere è però quello relativo a un presunto fallo di Denzel Dumfries su Ridgeciano Haps. La spinta dell’olandese sembra essere molto leggera e il giocatore del Venezia colpisce vistosamente il pallone di mano: l’arbitro ha optato per la punizione a favore dei lagunari, ma potevano esserci gli estremi per un rigore a favore dei nerazzurri.

Tuttosport si esprime così sull’episodio: “L’Inter, a dire il vero, avrebbe anche meritato un rigore (ma l’arbitro ha visto una leggerissima spinta di Dumfries su Haps che aveva colpito il pallone in modo scomposto)“. E ancora, nella pagella di Ferrieri Caputi: “Il contatto di Dumfries su Haps (che prende la palla di mano nell’area del Venezia) è parente stretto di quello tra Bondo e Theo Hernandez sul gol ingiustamente annullato sabato al Monza. Il gol annullato è roba da Var…“.