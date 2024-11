Gazzetta premia Sommer: “Altro che esordio di Martinez”

L’Inter ha battuto il Venezia 1-0 portandosi a un solo punto di distanza dal Napoli capolista. In una notte in cui i nerazzurri hanno sprecato diverse occasioni per chiudere il match, c’è anche da sottolineare l’ottima prova del portiere Yann Sommer, che ha risposto alle critiche ricevute dopo la partita con la Juventus.

E pensare che nell’avvicinamento al match veniva data come probabile la titolarità di Josep Martinez, prima che Simone Inzaghi decidesse di affidarsi ancora allo svizzero, premiato come migliore in campo da La Gazzetta dello Sport ed elogiato anche dagli altri quotidiani. Questi i voti dei giornali e di Passione Inter alla partita di Sommer:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – “Altro che esordio di Martinez. Se l’Inter ora vede il Napoli è grazie allo svizzero, che vola su Oristanio prima e su Pohjanpalo poi. Decisivo”.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Indovina lo spazio nel quale buttarsi sul tiro ravvicinato di Oristanio, molto reattivo sulla botta di Pohjanpalo: due interventi preziosi“.

TUTTOSPORT 7,5 – “Tiene in piedi l’Inter compiendo due grandi interventi su Oristanio e Pohjanpalo“.

PASSIONE INTER 7 – “Praticamente inoperoso nella prima mezz’ora, deve compiere un’autentica prodezza su Oristanio al 40′. Bravo anche su Pohjanpalo in avvio di secondo tempo, può poco sul pareggio annullato al Venezia“.