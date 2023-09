Inter verso la cessione, parte seconda. Dopo la prima notizia lanciata ieri, oggi TuttoSport rilancia: l’offerta d’acquisto, recapitata a Suning dalla banca d’affari Raine Group, sarebbe arrivata nella sede di Viale della Liberazione ad agosto e a presentarla sarebbe stato un fondo mediorientale legato ai sauditi.

La somma degli indizi farebbe pensare a Investcorp, fondo del Bahrein ma che raccoglie diversi capitali in Arabia. Tuttavia, nonostante nei mesi scorsi sia stato accostato più volte al club nerazzurro, al momento si può parlare solo di ipotesi e non di certezza.

TuttoSport fa sapere che l’ammontare complessivo dell’offerta sarebbe di 1,3 miliardi di euro (bonus compresi), una cifra molto elevata e superiore a quella sborsata da RedBird per acquistare il Milan (1,2 miliardi). Un motivo di ulteriore orgoglio per Zhang.

Parlando di certezze, invece, si torna ai 400 milioni che l’Inter deve restituire a Oaktree entro il 20 maggio. La somma è davvero alta, soprattutto considerando la situazione finanziaria di Suning, ma i rapporti tra le due parti sono ottimi e andrebbero oltre il prestito concesso. Questo permetterebbe al presidente nerazzurro di gestire con meno ansia il da farsi. Anche perché il suo desiderio sarebbe quello di lasciare il club, eventualmente, dopo aver raggiunto l’obiettivo inseguito da tempo: la seconda stella. Un motivo in più, per Steven Zhang, per prendere ulteriore tempo e non affrettare una decisione.