Il direttore torna a dirigere l’orchestra: Hakan Calhanoglu è pienamente recuperato. Contro l’Empoli, il turco potrà riprendere il proprio posto in cabina di regia, un’assenza che contro la Real Sociedad si è sentita parecchio.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Milan ieri si è allenato regolarmente con i compagni dopo aver smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto al forfait in Champions. Insomma, per la gara di domani Inzaghi può schierare di nuovo titolare il cervello del suo centrocampo. Nulla da fare allora per Asllani, destinato alla panchina contro la sua vecchia squadra.

E quella di Empoli potrebbe diventare una partita speciale per Calhanoglu, per due ragioni. La prima: il turco taglierà il traguardo delle 100 presenze con la maglia dell’Inter; la seconda: in caso fornisse un assist, arriverebbe a quota 50 in carriera in Serie A. Due motivi in più per tornare a dirigere l’orchestra nerazzurra.