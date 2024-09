La sentenza di Tuttosport su Frattesi: “Inter, meglio venderlo”

Dopo le tre panchine consecutive in altrettante partite di campionato, Davide Frattesi si è preso la scena in Nazionale disputando due grandi prove contro Francia e Israele, segnando in entrambe le partite. A quel punto, in molti hanno invocato la sua titolarità o quanto meno maggior spazio con l’Inter.

Simone Inzaghi lo ha schierato dal primo minuto a Monza, ma la sua prova è stata insufficiente. A seguire, sono arrivati gli scampoli finali contro il Manchester City (entrato all’81’) e soprattutto l’ingresso nel derby con il Milan al 63′. Frattesi ha approcciato male, sbagliando anche sul gol di Gabbia che ha regalato il derby ai rossoneri.

Oggi Tuttosport critica aspramente l’ex Sassuolo: “L’italiano, quando gioca, mostra il perché non riesca a trovare continuità: Frattesi è un formidabile assaltatore ma nel dna non ha la capacità nel legare il gioco fondamentale nel disegno tattico inzaghiano. Forse, in tal senso, sarebbe stato meglio ascoltare gli abboccamenti arrivati da Roma in estate: con quei soldi (i giallorossi sarebbero arrivati a 35-40 milioni) si sarebbe potuto comprare un centrocampista più funzionale per caratteristiche. Perché Frattesi sarà anche bravissimo, ma con questa Inter c’azzecca poco“.