Udinese-Inter, Gotti (Sky): “Non capisco le proteste di Conte, da bordocampo si percepiva altro”

Dopo il pareggio ottenuto nel recupero dell’infrasettimanale contro l’Atalanta, anche contro l’Inter l’Udinese è riuscita a racimolare un punto importante per la corsa salvezza. La formazione friulana, schierata a specchio rispetto ai nerazzurri, ha portato a termine una gara molto attenta grazie ad una difesa solida ed un centrocampo che ha ben protetto la squadra sugli assalti della squadra di Conte. Delle proteste scatenate a fine gara del tecnico leccese nei confronti dell’arbitro Maresca che hanno fatto scattare l’espulsione, ha parlato l’allenatore Luca Gotti.

Queste le parole del tecnico dell’Udinese ai microfoni di Sky Sport: “Non ho fermato l’Inter, ma i giocatori in campo sono stati molto bravi. Con orgoglio, con sofferenza, ma senza rinunciare a giocare a calcio. Le proteste di Conte? Noi siamo tutti molto concentrati a guardare il nostro. E’ difficile per me questo tipo di proteste, non ho avvertito da bordocampo che ci fosse questa esigenza”.

