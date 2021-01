Udinese-Inter, Conte interrompe la striscia realizzativa in Serie A. L’ultima gara a reti inviolate…

Udinese-Inter finisce 0 a 0, ina una gara in cui non sono mancate polemiche. Per i nerazzurri ci sono state un paio di occasioni ghiotte da gol, su tutte quella di Lautaro Martinez che ha trovato un ottimo Musso. Il pareggio del Friuli lascia l’amaro in bocca ad Antonio Conte, che è stato espulso nei minuti finali della gara.

Come riportato da Opta, l’Inter ha interrotto una striscia realizzativa che durava da 21 partite in Serie A. L’ultima volta che la Beneamata non andava in rete, infatti, era accaduto lo scorso luglio in Inter-Fiorentina. Anche in quell’occasione il match terminò 0 a 0.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi