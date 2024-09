Frattesi, media gol pazzesca: “Numeri da campione”

Ci ha messo 43 secondi, Davide Frattesi, a mettere la sua firma in Udinese-Inter. Il centrocampista nerazzurro era chiamato a un importante esame di maturità, vista l’esigenza di sostituire Nicolò Barella che si è infortunato e dovrebbe tornare a disposizione solo dopo la sosta nazionali di ottobre.

In quello stadio che nello scorso aprile lo aveva visto segnare all’ultimo respiro, questa volta Frattesi ha aperto le danze in maniera fulminea con uno dei suoi soliti movimenti da bomber “adattato” a centrocampo. Inserimento in area di rigore, assist preciso di Matteo Darmian e palla in rete a battere un non impeccabile Okoye.

Oggi La Gazzetta dello Sport sottolinea i “numeri da campione” dell’ex Sassuolo, arrivato a 9 gol e 5 assist con la maglia dell’Inter in 1818 minuti disputati fra la scorsa stagione e quella attuale: Frattesi partecipa alle reti nerazzurre ogni 129 minuti. La rosea afferma che “a Udine ieri ha preso per mano l’Inter. Lui, dentro al posto di Barella, ha fatto quel che solitamente fa Nicolò. L’ha fatto a modo suo, certo. Perché quel movimento a dettare il passaggio a Darmian sul primo gol è il marchio di fabbrica di Davide“.