Verso Udinese-Inter, le parole di Inzaghi: “Servirà l’approccio giusto”

Simone Inzaghi , allenatore dell 'Inter , quest'oggi non ha rilasciato la consueta conferenza stampa della vigilia in vista di Udinese-Inter di domani. Tuttavia, per sopperire a questo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club, che le hanno poi riportate sui propri canali social. Ecco le sue parole in vista del lunch match di domani:

"Veniamo da due vittorie di fila, ma giocare ogni 2 giorni non è mai facile. A Udine si aspetta una partita molto impegnativa conto una squadra in gran forma, che arriva da 4 vittorie di fila. Dovremo fare attenzione, sono una squadra in salute, che abbina quantità e qualità. Dovremo correre molto, essere determinati e aggressivi al punto giusto. Al momento sono la squadra più in forma della Serie A, dovremo giocare da Inter per batterla".