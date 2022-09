Inter, quale futuro per Lukaku? Il possibile scenario

Il belga potrebbe essere davvero tornato per rimanere

Pietro Magnani

Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter, dopo essere stato prelevato a peso d'oro solo un anno fa dal Chelsea, è stato un fulmine a ciel sereno per tutti. Quella che sembrava un'utopia, è diventata clamorosamente realtà. Tante cose sono cambiate nel Chelsea negli ultimi mesi, dal presidente a, per ultimo, l'allenatore. Riguardo il futuro di Lukaku, che potrebbe prolungare ulteriormente la propria presenza a Milano, si è espresso l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

"Il ritorno in prestito di Lukaku all'Inter dopo tutti i soldi spesi dal Chelsea è stato uno di quei casi in cui la volontà del calciatore ha davvero fatto la differenza. In aiuto ai nerazzurri è sicuramente arrivato il cambio di proprietà e dirigenza. Credo sarà difficile vederlo tornare a Londra, soprattutto dopo l'amore dimostrato all'Inter. Sono convinto che i due club troveranno la soluzione migliore per entrambi. Magari facendo un altro anno di prestito il prossimo anno sui 10 milioni. Così facendo se poi l'Inter il terzo anno decidesse di ricomprarlo il prezzo andrebbe a scendere sempre più".

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Non dimentichiamo poi anche gli ottimi rapporti che ormai si sono instaurati tra le parti, come dimostrato anche dall'operazione Casadei. Quello tra Inter e Chelsea ormai è un legame molto saldo ed è improbabile che si decida di romperlo per quello che ormai probabilmente i Blues considerano già un investimento fallito. Certo l'arrivo di Potter al posto di Tuchel potrebbe aver cambiato le carte in tavola, ma da qui a giugno tante altre cose potrebbero cambiare, in primis la proprietà nerazzurra. Per un eventuale nuovo presidente, presentarsi riportando a titolo definitivo Lukaku a Milano potrebbe essere un ottimo colpo mediatico per farsi benvolere dai tifosi nerazzurri.