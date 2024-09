A pochi minuti dal fischio d’inizio di Udinese-Inter, Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di DAZN la gara imminente. Il tecnico ha evidenziato il lavoro fatto in settimana per correggere gli errori del derby.

Queste le sue parole:

ERRORI – “Abbiamo passato 4-5 giorni a lavorare bene e ad analizzare dove dovevamo fare meglio nel derby. Dovevamo essere più squadre e si è persa una partita meritatamente. Adesso però bisogna pensare a quanto fatto in settimana per eliminare gli errori commessi”.

ATTEGGIAMENTO – “Ho dovuto lavorare sull’atteggiamento e sui dettagli? Assolutamente sì. Abbiamo preso un gol con la squadra piazzata e l’altro su palla inattiva. Non abbiamo preso gol su ripartenza, ma ne abbiamo concesse troppe. Sappiamo che il Milan è una squadra di strappo e abbiamo cercato di capire come fare meglio, specie in questa partita. La classifica testimonia il momento dell’Udinese e dobbiamo cercare di farci trovare pronti”.

LAUTARO – “Non parlerei solo di Lautaro, ma di una squadra matura che non è contenta della sconfitta e che è sa che avversario affronterà. Ci saranno delle insidie e lì dovrà venir fuori la squadra, quello che ci ha caratterizzato in questi 3 anni in mezzo”.

FRATTESI – “Chance importante come per altri. Davide lavora bene, è importantissimo e ci ha dato tante soddisfazioni. Oggi tocca a lui dall’inizio come a Monza e come quando è subentrato. Non deve avere pressioni e continuare a lavorare come sta facendo da quando è all’Inter”.