Le formazioni UFFICIALI di Udinese-Inter: Inzaghi con 3 cambi

Tutto pronto al Bluenergy Stadium per il ritorno in campo dell’Inter dopo la sconfitta nel derby. Nella 6a giornata di Serie A, i nerazzurri affrontano l’Udinese, con l’obiettivo di trovare il primo successo in trasferta e tornare alla vittoria dopo due gare di campionato senza i 3 punti.

Inzaghi cambia il minimo indispensabile rispetto al derby e chiede una scossa emotiva alla sua squadra. Oltre all’infortunato Barella, sostituito da Frattesi, fuori anche Pavard e Dumfries, sostituiti da Bisseck e Darmian. In attacco, fiducia alla coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Inter: