LIVE – Segui le pagelle di Udinese-Inter in diretta su Passione Inter

Dopo aver battuto e dominato la Juventus nel big match di domenica, per l’Inter di Antonio Conte è arrivato il momento di sfidare a Udine l’Udinese di Luca Gotti. I nerazzurri vogliono tenere il passo del Milan, che sarà impegnato a San Siro contro l’Atalanta di Gasperini. I friulani, invece, proprio contro i bergamaschi hanno pareggiato per 1-1 nella gara infrasettimanale, recupero della 10a giornata di campionato inizialmente rinviata per maltempo. Ecco qui di seguito, come di consueto, le pagelle della gara curate da PassioneInter, mentre sui nostri canali di YouTube e Twitch vi offriamo la live reaction della gara.

Le PAGELLE LIVE di Udinese-Inter

HANDANOVIC 6

SKRINIAR 6

DE VRIJ 6

BASTONI 6

HAKIMI 6

BARELLA 6

BROZOVIC 6

VIDAL 6

YOUNG 6

LAUTARO MARTINEZ 6

LUKAKU 6

All. Conte

