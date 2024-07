UFFICIALE – Accordo con BPER: nuovo nome per Appiano Gentile

Il centro sportivo dell’Inter, conosciuto con il nome di Appiano Gentile, cambia nome. I nerazzurri, infatti, hanno ufficializzato l’accordo con BPER, che sarà il nuovo naming partner, sostituendo Suning. Il nome nuovo nome sarà “BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti”.

Questo il comunicato ufficiale del club, pubblicato sul proprio sito:

“BPER e FC Internazionale Milano rinnovano e ampliano la loro partnership, annunciando il proseguimento del rapporto fino alla stagione 2025/26 con importanti novità.

BPER, già Official Banking Partner del Club nerazzurro per la stagione sportiva 2023/24, diventerà Official Training Centre Naming Rights Partner, dando un nuovo nome al centro sportivo di Appiano Gentile, che sarà ribattezzato BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti e sarà Official Training Kit Sleeve Partner con il suo logo sulla manica dei training kit di Prima Squadra sia Maschile che Femminile, e sulla manica dei kit pre-match per le competizioni domestiche.

Il brand avrà anche maggiore visibilità sui LED a bordocampo durante i 90 minuti dei match che si svolgeranno presso lo stadio di San Siro.

La partnership tra Inter e BPER è nata grazie alla pluriennale e proficua collaborazione di entrambe le società con Mastercard, già partner del Club nerazzurro dal 2018. Nel dettaglio, questa collaborazione permetterà di continuare ad offrire a consumatori, fan dell’Inter e possessori di carte Mastercard esperienze esclusive e uniche a tinte nerazzurre.

Una di queste sarà la possibilità di richiedere una speciale carta prepagata BPER del circuito Mastercard, celebrativa della seconda stella nerazzurra e in tiratura limitata (1908 copie, per ricordare l’anno di nascita del Club) che sarà disponibile dall’8 luglio sul sito BPER.it e presso le Filiali della Banca.

Queste le parole del CEO Corporate, Alessandro Antonello:

“Siamo molto orgogliosi ed entusiasti di proseguire questo accordo con BPER, supportati anche dall’importante collaborazione e legame con Mastercard, entrambe realtà leader nei settori di riferimento. Continueremo questo percorso congiunto per altre due stagioni, avendo l’opportunità di evolvere ulteriormente la nostra collaborazione, a testimonianza dell’importante lavoro svolto insieme in questo primo anno e del valore del brand Inter a supporto dei grandi players nazionali ed internazionali al di fuori del mondo dello sport.”

Di seguito, invece, il commento del CEO di BPER, Gianni Franco Papa:

“Siamo felici di rafforzare questa collaborazione con Inter, una delle massime espressioni calcistiche italiane e internazionali, che ha realizzato importanti risultati e reso orgogliosi i propri tifosi. Essere al fianco di una realtà sportiva così importante ci permette di condividere insieme a chi ama lo sport i valori che guidano la nostra Banca: passione, impegno e spirito di squadra.”