De Zerbi spinge per Carboni: “Cessione solo a una condizione”

Il mercato dell’Inter è concentrato ora sul possibile sostituto di Buchanan e sull’arrivo di Martinez, ma nel taccuino dei dirigenti c’è sempre l’ipotesi di un altro colpo in attacco. L’obiettivo è Gudmundsson, il cui acquisto però dovrebbe essere finanziato da una cessione importante. E potrebbe essere quella di Valentin Carboni.

Come conferma La Gazzetta dello Sport, l’Olympique Marsiglia di De Zerbi spinge per il talento nerazzurro classe 2005. Al momento attuale, però, l’Inter chiude all’ipotesi di un nuovo prestito. L’operazione, allora, potrebbe essere presa in considerazione solo con un’altra formula.

I nerazzurri vogliono una cessione a titolo definitivo, per una cifra che non sia inferiore ai 30 milioni di euro e che possa così garantire un tesoretto da reinvestire su nuove operazioni in entrata.