Inter su un obiettivo specifico: aiuta un’altra trattativa

Sono ore di valutazioni decisive in casa Inter per il futuro del proprio mercato. I nerazzurri devono capire come agire per “tappare” il buco lasciato dall’infortunio di Buchanan. E in queste ore sembrano aver imboccato una via molto precisa.

Come riportato da Tuttosport, i dirigenti interisti avrebbero abbandonato le varie piste emerse nelle ultime 48 ore, focalizzandosi su un solo obiettivo: Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, appena svincolatosi dall’Atletico Madrid, darebbe una mano anche su un altro fronte di mercato.

Con il suo arrivo a costo zero, infatti, l’Inter potrebbe contenere i costi per il colpo in difesa, concentrandosi del tutto sulla trattativa per Gudmundsson. L’arrivo dell’islandese richiederà il massimo impegno, vista anche la richiesta da 30-35 milioni di euro del Genoa.