UFFICIALE – Sorpresa dai tamponi: Brozovic debolmente positivo, il comunicato della società. Out contro il Sassuolo

Marcelo Brozovic, nonostante le premesse della vigilia, non sarà disponibile per la trasferta di campionato contro il Sassuolo, in programma alle 15 odierne. Il centrocampista croato, infatti, è risultato debolmente positivo dall’ultimo tampone effettuato. Nessuna preoccupazione per gli altri elementi della rosa comunque: Brozovic non è mai stato a contatto con il gruppo squadra.

Ecco, quindi, il comunicato della società nerazzurra: “FC Internazionale Milano comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente. Il giocatore è stato sempre escluso dal gruppo squadra e non sarà a disposizione per la gara di oggi contro il Sassuolo“.

