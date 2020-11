Sassuolo-Inter, le formazioni UFFICIALI: out Hakimi e Lukaku, c’è Vidal

L’Inter torna a giocare in campionato dopo la disfatta casalinga in Champions League contro il Real Madrid. Di fronte ai nerazzurri al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Sassuolo di Roberto De Zerbi, sorpresa in quest’inizio di stagione. Ecco, dunque, le scelte dei due allenatori e le formazioni ufficiali per neroverdi e nerazzurri: non mancano le sorprese, in primis con l’assenza dell’ultimo minuto di Marcelo Brozovic.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SASSUOLO-INTER

Ecco qui di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; M. Lopex, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Marlon, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Obiang, Muldur, Traore, Oddei, Bourabia, Kiriakopulos, Schiappacasse.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Sanchez, Lautaro Martinez.

A disposizione: Stankovic, Radu, Hakimi, Lukaku, Sensi, Ranocchia, Young, Eriksen, D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte.

