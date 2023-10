UFFICIALE – Il calendario del Mondiale per Club 2025 negli USA

L’Inter è tra le dodici squadre europee che parteciperanno al Mondiale per Club previsto per il 2025 negli Stati Uniti. Manca ancora l’ufficialità, che può arrivare con il passaggio del turno di Champions League. Le prossime gare saranno quindi importanti anche in questo senso, vincendo la prossima i nerazzurri sarebbero già matematicamente agli ottavi.

A tal proposito, come riportato da Calcio e Finanza, oggi è uscito il calendario delle date del prestigioso torneo a cui parteciperanno anche Manchester City, Real Madrid, PSG e Bayern Monaco per citarne alcune. Di seguito le date:

15-26 giugno 2025: FASE A GIRONI

27 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)

28 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)

29 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)

30 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)

3 luglio 2025 – quarti di finale (2 partite)

4 luglio 2025 – quarti di finale (2 partite)

7 luglio 2025 – semifinale

8 luglio 2025 – semifinale

12 luglio 2025 – finale