Quanto è costato realmente Marcus Thuram all’Inter

Marcus Thuram è stato uno degli acquisti della sessione estiva dei nerazzurri. Tra i migliori considerando quanto è stato pagato dalla società nerazzurra e il suo rendimento, con l’ultimo gol contro il Torino che ha sbloccato un match ostico. L’intesa con Lautaro Martinez è già ottima e anche quella con i tifosi. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto è costato all’Inter.

I nerazzurri hanno sorpassato i rivali del Milan nella trattativa offrendo uno stipendio da 6 milioni netti per il francese. Era rimasto svincolato dopo l’esperienza in Germania al Borussia Mönchengladbach. Inoltre sono state versati 8 milioni di euro di commissioni. Al momento a bilancio ha un valore attuale di 7.587.229 euro. Nessuno si augura che venga ceduto anzi, ma ragionando in ottica plusvalenze sarebbe un affare alla Onana, preso a zero e rivenduto a più di 50 milioni. La speranza ovviamente è che Marcus rimanga a Milano ancora a lungo.